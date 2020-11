Karina La Princesita se encargó durante todos estos años de mantener en privado su vida sentimental. Desde que finalizó su romance con El Kun Agüero en 2017 no se le conoció otra pareja, aún así, la cantante tropical confesó que está descreída del amor y en la actualidad le sirve para conocerse a sí misma.

"No estoy en pareja, pero porque no lo estoy buscando tampoco. No me da ganas. Hace tres años que no estoy en pareja", reveló la jurado del "Cantando 2020" en la mesa de Juana Viale este domingo.

"Sentí que tenía que aprender ciertas cosas hasta volver a estar en pareja, cosas mías. Para no repetir", continuó la artista ante la atenta mirada de la conductora.

De todos modos, cuando se realizó el brindis de despedida en el ciclo de "Almorzando con Mirtha Legrand", la intérprete pidió dos deseos: tener trabajo y una pareja estable. De esta manera, Karina dio marcha atrás con sus dichos al inicio del programa y mostró sus ganas por conocer a alguien que la enamore.