La noche del martes en " ShowMatch: La Academia" comenzó con mucha emoción y sentimientos ya que Karina "La Princesita" le dedicó un mensaje cargado de amor a El Polaco y toda su familia con motivo de la muerte de su papá, Jorge Carlos López. Además, con la presencia de su hija Sol, fruto de su relación con el artista, y su novio Nicolás Furman, cantaron “Por amarte así”, de Cristian Castro.

A pesar de toda la conmoción que se pudo ver al principio del reality, la intérprete de "Corazón Mentiroso" tuvo una fallida performance para el ritmo disco y protagonizó un incómodo momento durante las devoluciones del jurado.

Karina "La Princesita" no se aguantó las devoluciones del jurado.

“Lo de hoy fue horrible, horrible. Con razón estabas nerviosa, ¿qué te pasó? Por la mitad de la coreo no sé por dónde te fuiste, ahí empezó a fallar todo. Te perdiste, miraste al piso. No me gustó”, expresó Ángel de Brito al puntuarla con un dos y una mirada furiosa de "La Princesita".

Por su parte, Pampita le dio un 5 y se justificó: “Unas observaciones para pulir para la próxima. Cuidado con los pies, cuidado las subidas y las bajadas de los trucos, que se vean suaves y no la preparación, porque esa esa la gracia de los trucos. Falta esa pisada escénica, el final del movimiento con todo tu cuerpo, que lo dé todo en esa milésima de segundo. Y eso va a hacer que toda la coreo tenga más fuerza en general".

.

Después, la devolución de Jimena Barón se convirtió en el momento más tenso de la participante de "La Academia". “Me encantás vos, fue muy hermosa la previa, pensé que estabas en un mood super dulce... Y de repente, ahora, estás enojada, que no entiendo muy bien”, expresó "La Cobra", a lo que Karina negó y respondió con caras y monosílabos.

Varios usuarios, incluída Lourdes Sánchez, señalaron que Karina estaba borracha.

“Yo creo que bailás mucho mejor que esto, pero se te vio paralizada, que no pudiste conectar con el compa”, explicó la jurado. Sin embargo, ante los comentarios entre dientes de "La Princesita", Barón la enfrentó: “¿Estás enojada conmigo, Kari?”. “Sí, un poco sí porque el shuffle me pareció que no era para tan baja nota...”, reveló.

“Pero a mí me encantó tu shuffle... yo te puse buena nota”, argumentó "La Cobra". Fue en ese momento que Karina aseguró que el reality está arreglado y los jurados reciben directivas a la hora de puntuar: “Ya sabemos que hoy nos tocaba, porque nunca nos tocó el duelo. Seguramente nos tocaba a nosotros”.

Barón atinó a defender su trabajo: “Pero eso no está arreglado”. Picante, Karina manifestó su opinión: “No me pareció un desastre, pero está bien... yo podría estar sentada ahí, pero preferí que me faltaba aprender un poco antes que de estar de jurado”. “¿Te gustaría estar acá de jurado?”, preguntó Barón. "No, me habían ofrecido y yo dije no necesito aprender un poco más antes de ser jurado. Así que vine de participante”, detalló la intérprete sobre la propuesta que recibió.

El enojo de Karina "La Princesita" por las devoluciones de su performance de disco.

“Igual yo también necesito aprender un montón de baile, me convocaron por otras cosas. Esto es como medio raro de charlar acá...”, continuó JMena sobre los conocimientos que tiene al respecto y al puntuarla con un 5. No obstante, Karina insistió con el arreglo de la competencia: “Nos tocaba, nos tocaba. Yo estuve ahí sentada y sé que no hay directivas. Sabíamos que salía mal y ya teníamos preparado el duelo por las dudas”.

Finalmente, Hernán Piquín cerró con las recomendaciones para futuros ritmos en " La Academia": “No fue tu noche, te vi nerviosa. Me gustó la coreo pero no la vi limpia, vos bailás mucho mejor que esto. Estaría bueno que no te enojaras tanto con esto que te decimos”. Karina se quedó con la última palabra y sumó: “No, nunca me enojé. No fue un desastre, lejos de eso. Hay que tener criterio”.

Tras la errada pasada de "La Princesita" en el reality, varios usuarios señalaron que parecía borracha y Lourdes Sánchez se sumó a las acusaciones con dos picantes tuits: "No hay que tomar antes de bailar" y "Vas al duelo cuando sos un loco bailando, no porque ´te toca´".

No hay q tomar antes de bailar — Lourdes Sánchez (@lourdesanchezok) June 30, 2021