En plena cuarentena por el coronavirus comenzó el " Cantando 2020" con la conducción de Laurita Fernández y Ángel de Brito. En su primera semana al aire por El Trece tuvo varias polémicas: Nacha Guevara criticó a Lizardo Ponce y Karina "La Princesita" cruzó a Gladys "La Bomba" Tucumana.

Otra de las peleas esperadas era la de Karina con Ángela Leiva ya que siempre se dijo que no tenían buena relación a pesar de ser colegas en la cumbia tropical. Y finalmente, ese día llegó y fue de suma tensión.

Leiva cantó con Brian Lanzelotta el tema "Olvidame y pega la vuelta", de Los Pimpinela, y al terminar su performance la artista tuvo un fuerte cruce con la jurado.

"Recuerdo que te paseaste por todos los programas hablando pestes de mí, diciendo por ejemplo, que amenacé productores y todo para que vos no cantaras. También diste fechas de cuándo empecé a salir con mi ex (Kun Agüero) y diste por hecho que empecé a salir con él cuando todavía estaba con El Polaco", comenzó furiosa la ex pareja de El Polaco.

Y continuó lapidaria: "Me parece muy injusto que hasta el día de hoy haya quienes digan que soy una mierda porque supuestamente tuve algo que ver con que vos no pudiste trabajar libremente acá, que te tuviste que ir a Bolivia por mi culpa. Yo te apoyo como cantante y mujer, de tu carrera tampoco porque a diferencia de vos, no me meto en lo que no me incumbe".

En ese momento, Ángela la interrumpió y aclaró: "A mi me traían esa información cuando a mí, me estaba faltando trabajo. Hagámosla corta: si te herí en algún momento, te pido disculpas. Lo hago públicamente. Ya queda en vos si querés disculparme a mí”.

Sin embargo, Karina fue por más y expresó: "En su momento, no hablaste de supuestos. Hasta te jactaste de tener pruebas. Si realmente querés que las mujeres estemos unidas, me gustaría que digas que no fue verdad. Que todos sepan que no es así".

El clima tenso continuó y aunque puntuó a la pareja con un 10, el malestar y la incomodidad de Leiva era evidente.

¡Mirá el feroz cruce entre Karina y Ángela Leiva!