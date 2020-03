La relación entre Karina "La Princesita" y Sergio "Kun" Agüero no fue de las mejores. En más de una oportunidad, la cantante manifestó los horribles comentarios del deportista hacia su figura e incluso situaciones de maltrato que la marcaron hasta el día de hoy, por eso tras casi tres años de la ruptura a ella todavía le cuesta establecer una nueva relación amorosa.

"La vida que tuve me hizo ser dependiente emocional. Pero estoy aprendiendo de a poco y tal vez esté preparada este año. Creo que un poco más de estar sola y de aprender de mí, me va a dejar lista para volver al amor", expresó la artista sobre su estado sentimental actual.

La relación terminó en septiembre del 2017.

Además del futbolista, Karina tuvo un largo romance con El Polaco con quien tuvo a su única hija, Sol. Pero después, no se le conoció ninguna otra pareja en el mundo de la farándula argentina. "Estoy frenando muchas cosas por miedo. Falta un poquito más y ya estaría, igual me gusta estar un poquito sola", reveló.

La referente de la movida tropical contó que luego de su vínculo con el Kun no volvió a tener novio. "Quedé espantada y no volví a tener nada estable, no estuve de novia nunca más. No quise", explicó al aire de "La Once Diez" con Catalina Dlugi.

"Ando medio rara. No sé ser novia, no sé tener una relación seria", manifestó desde el interior de su casa donde cumple su segunda semana de cuarentena sola luego de volver de Nueva York.