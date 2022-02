Karina La Princesita había encontrado el amor en Nicolás Furman, un cantante al que conoció mientras era jurado del "Cantando" en el 2020. La cantante de "Con la misma moneda" vivió un gran amor con el también músico hasta 2021, cuando surgieron rumores de ruptura en noviembre. Aunque la separación nunca fue confirmada, en las últimas horas, durante un show, Karina anunció que estaba soltera con un fuerte gesto.

La Princesita, que el año pasado contó que atravesaba un mal momento económico, durante el verano de 2022 tuvo mucho trabajo, con decenas de shows en festivales y fiestas nacionales. Uno de ellos tuvo lugar el lunes, en la Fiesta de La Chaya de La Rioja.

Karina La Princesita la rompió en la Fiesta de La Chaya y aseguró estar soltera.

La cantante hizo todos sus éxitos, como "Con la misma moneda", "Corazón mentiroso", "Hasta el fin del mundo", "Te quise olvidar" y "Fuera", entre otros, en una noche en la que también tocaron Los Palmeras y Soledad.

Llegando al final del concierto, aparecieron en escena los conductores del evento, que quisieron "bautizar" con el tradicional ritual de la harina y la albahaca. Durante las noches del carnaval riojano, la gente se tira harina y se ponen una hoja de albahaca detrás de la oreja con un código: si se la ponen detrás de la oreja izquierda, quiere decir que esa persona es soltera, y si la tiene detrás de la derecha, está comprometida o casada.

Cuando le llegó el turno del bautismo a Karina, pidió que no le tiren harina porque le faltaba cantar varios temas y se iba a quedar sin voz por el polvillo. Pero aceptó la albahaca, mientras le explicaban el código.

"No estoy casada, estoy divorciada...", dijo mientras elegía de qué lugar se pondría la hoja. Y luego detalló: "Nunca me casé y lamentablemente ¡no creo que me case nunca!".

Tras el gesto, expresó: "Con muchisima harina y con la albahaca en la izquierda, así que la vida me sonríe!".

Mirá el video de Karina La Princesita confirmando que está soltera