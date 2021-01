Más allá de su talento musical, Karina La Princesita se hizo conocida por las letras de sus canciones como es el caso de "Con la misma moneda", "Corazón mentiroso" y "Fuera", entre tantas otras. Incluso la artista admitió que se inspiró en algunas de sus ex parejas para componer sus temas.

Es sabido que la intérprete de cumbia tropical sufrió la infidelidad en carne propia, pero lo que era desconocido hasta ahora es que ella también engañó a sus parejas. "Yo fui infiel. No voy a decir con quién, pero sí. Fue hace mucho. Fue merecido igual", reconoció la jurado del "Cantando 2020" en "Los Ángeles de la Mañana".

Consultada si su accionar fue por venganza, respondió: "Sí, para entender lo que se sentía y a mí no me gustó. Me sentí muy culpable. Me comportaba como la mier… que tenía al lado".

.

Ante sus declaraciones, Ángel de Brito preguntó: "¿Estando en pareja o cuando la pareja ya estaba mal?" Al respecto, Karina contestó: "Más o menos… no me arrepiento, pero tampoco lo volvería a hacer. Y no lo diría en televisión tampoco".

Fue en ese entonces cuando el conductor indagó si su infidelidad se concretó con un hombre que conocía a su novio. "Sí, nos conocemos entre todos. No voy a decir más", dijo la ex de El Polaco y Sergio "Kun" Agüero. Por lo que de Brito remató: "Claro, sino nos ponemos a hacer cuentas".