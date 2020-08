Hace unas semanas comenzó a circular el rumor de que Karina Jelinek empezó una relación con Flor Parise y se armó un gran revuelo porque la modelo no quería hablar de su vida privada. En las redes señalaron a Yanina Latorre por haber dado la primicia, ya que habría sacado del clóset a Jelinek sin su consentimiento. Tras varias semanas evitando hablar al respecto, rompió el silencio en una entrevista.

Karina es la protagonista de la portada de la revista Gente, donde confesó: "Me atraen hombres y mujeres, no elijo de quién enamorarme".

La edición de esta semana de la revista, con fuertes declaraciones de Jelinek.

Además, contó que sufrió durante el último mes por la exposición que recibió y se sintió incómoda cuando en los medios hablaron de Parise, su mánager y amiga, porque la dejaron expuesta.

En el medio de los trascendidos, se supo que la sacaron del grupo de Whatsapp familiar porque no aprobarían su romance. "Lamentablemente no soy lo que querés que sea y no puedo manejar lo que sale de mí en las noticias", le dijo Karina a su hermana, quien cortó comunicación con ella.

Además, en la entrevista que se publicó el miércoles Jelinek manifestó su apoyo a la comunidad LGBTIQ y al mencionar a Parise la describe como su compañera de vida. Acerca de sus elecciones, la también empresaria defendió "la libertad de amar".

Asimismo habló sobre los dichos de Latorre: "Sigo sin entender por qué Yanina hizo algo así. No sólo me expuso a mí, sino a una familia. Me sorprende de parte de ella, que debería sentir un poco de empatía teniendo en cuenta lo que le pasó a ella y cómo sufrieron sus hijos". De esta manera, la participante del "Cantando 2020" trazó un paralelismo entre su situación y el episodio que vivió Yanina cuando se hizo público que su marido, Diego Latorre le era infiel con Natacha Jaitt.

"Yo sin tener hijos, al verla emocionarse por su hija cuando habló en PH pude ponerme en su lugar. Me sorprende cómo fue que dijo todo eso en TV. No sólo fue lo que dijo, sino cómo lo dijo y la cantidad de detalles que dio", expresó.