Hace un tiempo Karina Jelinek reveló sus ganas de convertirse en mamá por primera vez y ahora reveló que ya comenzó el proceso para cumplir su deseo.

En mayo, la modelo detalló que está interesada en el método de subrogación de vientre y que lo haría en Miami, además había remarcado que sería "madre soltera". Pero ahora contó más acerca de sus expectativas por tener hijos y confirmó que lo hará en la Argentina.

.

"Me gustaría adoptar, hay tantos niños que no tienen dónde ir, que necesitan un hogar, una casa. Me encantaría adoptar o alquilar un vientre, ¿por qué no? Me encantaría tener muchos chicos y seguramente ya se va a dar. Ya comencé los trámites para la subrogación de vientre", aseguró este sábado como invitada a "PH. Podemos Hablar". En ese sentido manifestó que será una amiga quien la ayude con el proceso de subrogación, "una amiga pondrá el vientre", dijo.

Karina Jelinek con Andy Kusnetzoff.

Y expresó: "Es un proceso que estoy haciendo y me va a ayudar una amiga. Ella pondrá su vientre. Mayormente lo hacen afuera, pero acá también se puede. No llevaré adelante el embarazo por un tema personal". Fue cuando Andy Kusnetzoff le preguntó si las razones para no querer gestar tenían que ver con una cuestión física o emocional, y Karina confesó: "Ambas cosas que, por el momento, prefiero guardármelo".