A principio de año, Karina Jelinek fue víctima de una estafa millonaria. José Luis Reidy, hombre a quien quería como un padre y le confió sus ahorros, le robó unos 200.000 dólares y algunas joyas. La modelo iba a usar ese dinero para subrogar un vientre en los Estados Unidos, pero su sueño de ser madre se vio frustrado por un período de tiempo hasta que meses después confirmó que su bebé está en camino.

Ahora, Jelinek obtuvo una victoria en la Justicia tras el frustrante hecho que sufrió. El periodista Pampa Mónaco compartió en su cuenta de Twitter la resolución del juez y en "Nosotros a la Mañana" contó: "En las últimas, horas Karina Jelinek recibió una buena noticia y muy mala para el hombre que ella dijo que era como su padre, José Luis Reid, porque lo procesaron sin prisión preventiva".

José Luis seguirá en libertad porque es un delito con una pena en expectativa baja, de todos Reid está procesado y lo embargado. "Se le atribuyó haber perjudicado personalmente a Olga Karina Jelinek al no haberle restituido en tiempo la suma de 153 mil dólares y un anillo de diamante solitario de marca Tiffany, cuyo valor de venta rondaría los 24 mil dólares", detalló el panelista.

.

Por su parte, Ariel Wolman indicó que charló con Ana Rosenfeld, representante legal de Karina, y le preguntó qué pasaría si el embargo no logra cubrir lo que reclama su clienta. Al respecto advirtió: "Lo embargaron por 60 millones de pesos, si no los tiene lo van a inhibir... ¿Qué significa? no puede hacer nada a su nombre".

Video: Karina Jelinek fue estafada y le robaron 200 mil dólares