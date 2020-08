Con su llegada al "Cantando 2020", Karina Jelinek revolucionó las redes. Antes de pisar la pista del reality la mediática se mostró en sus vivos de Instagram muy compinche con su amiga Flor Parisse y luego Yanina Latorre anunció que ambas tenían más que una amistad.

Por aquel motivo la hermana de la dueña de la frase "te lo dejo a tu criterio" la eliminó del grupo de WhatsApp familiar y hasta la bloqueó. A una semana del escándalo, la expareja de Leonardo Fariña apuntó: "Ella siempre fue medio especial y nada. No le gusta que me exponga y que se digan cosas mías y bueno. Es muy conservadora. Me eliminó del grupo familiar y me bloqueó. Pero bueno, son peleas de hermanos que suelen pasar. Ya se va a solucionar".

"¿Lo pusiste en Twitter porque te sentiste como enojada en el momento?", le consultó la movilera de "Los Ángeles de la Mañana". "Claro, y no la etiqueté. Que agradezca que no la expuse porque estaba muy molesta. Cuando le contesto ya no le llegaba el mensaje. La llamo y no contesta. Entonces aunque sea quería mandarles un mensaje por Twitter y no pensé que iba a tener tanta repercusión", sostuvo Karina.

Karina Jelinek debutó el lunes en el "Cantando 2020" con un tema de Jimena Barón.

Y agregó convencida: "Agradezco un montón porque me sorprendió la cantidad de gente que me escribió. Y uno a veces no puede manejar las noticias que salen en la tele. Ya hace quince años que estoy en esto y aprendí a pagar un peaje, pero a veces lastima igual".

"Cuando salen cosas que no querés que salgan y dicen cosas que no querés que digan es un alto peaje. Nunca hablé de mi vida privada. Hace muchos años no hago eso. No hablo de mi vida privada desde que me separé. Tomé una decisión que no hablo de mi vida privada. El día que yo decida hablar es otra cosa, pero bueno. Fin, fin del tema", concluyó.