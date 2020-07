Luego de que trascendiera que Karina Jelinek echó a quien iba a ser su compañero del "Cantando 2020", Pampita y Barby Franco opinaron sobre su decisión y generaron la furia de la modelo.

La información fue confirmada por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio el fin de semana en "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD y contaron que la artista despidió a Cristian Falcón antes del inicio del certamen porque quería a alguien que se adapte mejor a su tono de voz. Incluso, la mediática presentó a su nuevo compañero, Manuel Victoria, a través de un Instagram Live.

En medio de la polémica, la modelo y la panelista abordaron el tema en "Pampita Online" y comentaron algunos detalles sobre el asunto. En ese sentido, la pareja de Fernando Burlando aseguró que Cristian se enteró de la repentina decisión por la productora La Flia y no por el contacto con Jelinek.

Pero mientras la panelista brindaba un móvil a " Los Ángeles de la Mañana", Ángel de Brito recibió un mensaje de WhatsApp por parte de Karina con su fuerte descargo y lo leyó al aire del programa.

"Pampita me atendió, pero sin turno. Es mentira que el cantante se enteró por la tele. Se lo dije yo y me re entendió. En el programa de Pampita piensan que son las 'angelitas' y hablan sin chequear la información antes", disparó enojada la participante del "Cantando" en la conversación con el periodista.

Se prepara para el "Cantando 2020".

Además manifestó: "Después, Pampita, que me cae bien encima, se enoja con las noticias no chequeadas de ella. Pero no entendió... Es de mala onda informar que mi ex cantante se enteró por la tele cuando saben que yo misma hablé con él y quedó todo bien".

"Barby informó eso con seguridad, siendo amiga de Cristian. ¿Él no le contó cómo fue?", cerró. Barby respondió precisa: "Yo hablé con él. Él se enteró por la producción. La información la había llevado yo al programa y había hablado con Cristian. No sé si ella después lo habrá llamado. La información estaba chequeada".