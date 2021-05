Ana Rosenfeld, amiga y abogada de Karina Jelinek, aseguró esta semana en "Tv Nostra" que la modelo será madre a través de subrogación de vientre en Miami y que "en julio tendrá novedades".

Sin embargo, la actriz visitó el ciclo de Jey Mammón y aclaró: "No, no hace falta ir a Miami para hacer esas cosas". Además, resaltó sus ganas de tener un hijo: "Me encantaría ser mamá y estoy en trámites y hasta que no esté bien segura y sepa todo cómo voy a hacer no voy a dar más información. Seré mamá soltera pero feliz".

Luego el conductor de "Los Mammones" quiso saber si la subrogación de vientre es la única opción que pensó para convertirse en mamá o si también contempló la adopción. A lo que Karina contestó, muy segura: "Hay tantos niños que no tienen a dónde ir que me encantaría adoptar, si fuese así me encantaría tener un arén de niños en mi casa y que estén felices, que no sólo salgan de mi panza".

Si bien Rosenfeld había revelado que Jelinek ya tiene planeado viajar a Estados Unidos para cumplir su deseo, anoche la top model dejó en claro que no recurrirá a este método muy utilizado por las celebrities como Marley, Flavio Mendoza y Luciana Salazar.