Tras más de 60 días de cuarentena obligatoria por coronavirus, Karina Jelinek compartió todo el interior de su casa y confesó intimidades acerca de todos sus noviazgos. "Saqué mi corazón del freezer", reveló luego de atravesar varias relaciones amorosas fallidas.

La joven mediática logró superar un violento matrimonio con Leonardo Fariña y detalló que durante el romance vivió "maltratos psicológicos" e hizo hincapié en la idea de "denunciar los casos de violencia y pedir ayuda".

Además, recordó que un antiguo novio le propuso casamiento durante un viaje a Europa. "Pero lo pensé bien y le dijo que no y le devolví el anillo", remarcó en comunicación con "El Run Run del espectáculo" por Crónica HD.

"Tuve seis novios más o menos. Desde los 18 años tuve todos noviazgos largos y todos me ofrecieron casamiento", remarcó ante la sorpresa de Lío Pecoraro y Fernando Piaggio, conductores del programa.

Karina Jelinek en " El Run Run del Espectáculo".

A ocho años de su conflictivo divorcio con Fariña, la emprendedora confesó: "Está superado mi miedo al matrimonio. Me volvería a casar, me encantaría casarme de nuevo, pero sin nada de lujos, a orillas del mar y con un vestido bien vintage. Ya saqué mi corazón del freezer".

Pero también recordó una antigua relación por la que pasó duras situaciones de maltrato, y reconoció que quedó "lastimada". "Tenía rencor, odio, estaba despechada y eso no es bueno, no iba a dar una buena relación, estaba tóxica. Si una está mal no puede estar bien con alguien", explicó cuando fue consultada sobre su prolongada soltería.

Tiene su propio emprendimiento de fabricación y venta de barbijos.

Karina comparte el aislamiento social por el COVID-19 junto a cuatro personas en su casa y confío que para aprovechar el tiempo libre lee libros. Entre los recomendados destacó "Gente Tóxica" de Bernardo Stamateas y al mismo tiempo advirtió: "Hasta yo fui tóxica".

"Hasta yo fui tóxica, en varias cosas, en tomar malas decisiones. No me creo perfecta, cometí varios errores en mi vida y no solo me relacioné con gente tóxica sino que también yo lo fui. Es un proceso que vas aprendiendo, es muy difícil reconocerlo, pero es un gran crecimiento personal", reflexionó.

En cuanto a su futuro, aseguró que le encantaría ser mamá. "Me gustaría adoptar porque hay muchos niños que no tienen dónde ir, más adelante me gustaría adoptar. Sería hasta mamá soltera", contó.