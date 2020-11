@jimegol20

Karina Gao llegó desde China con su familia a la Argentina cuando tenía 9 años. Sus padres decidieron apostar al país "del uno a uno" para darle un mejor futuro a su hija, y el tiempo les demostró que no se equivocaron en su elección. Hoy, Karina es una de las figuras influyentes de las redes sociales en el mundo de la cocina, tiene casi 300.000 seguidores en su cuenta de Instagram, es autora de dos libros de recetas, asesora marcas y está por sumarse a su segundo proyecto televisivo.

"En un comienzo vivíamos en una habitación. Como no tenía cama, dormía arriba de una cómoda que encontramos en la calle. No sabía ni una palabra de español, solamente la dirección de la casa para no perderme", recordó Gao en una de sus primeras entrevistas.

Pero antes de convertirse en influencer, Karina estudió Economía Empresarial y luego realizó un máster en administración de empresas en Francia, donde no sólo se despertó su interés por la cocina, sino que además conoció a su marido. Juntos decidieron volver a la Argentina en búsqueda de nuevas oportunidades. "A mí me encanta este país. La primera vez que vine no tuve opción, pero en la segunda sí y mi novio me siguió cuando hacía solo dos meses que salíamos", reveló.

Más tarde, llegó el embarazo de sus mellizos y Gao tuvo que dejar su trabajo en comercio exterior. Mientras estaba de reposo tras el parto, surgió la idea de desarrollar su propio espacio en redes sociales con recetas fáciles para bebés: "Monpetitglouton" ("Mi pequeño glotón" en francés).

"Arranqué medio como un hobby. Quise dejar por escrito todos los platos que preparo con mucho amor y que mis hijos comen todos los días. Además, comparto tips para padres (o no padres) con poco tiempo pero que no quieren dejar de lado la cocina casera", afirmó Karina.

En 2016 lanzó su libro "Mon Petit Glouton" con 70 recetas propias. "Una seguidora me propuso que hiciera un libro mediante estas páginas web comunitarias (crowfunding) para financiar emprendimientos. Lo hablé con mi marido y justo teníamos un ahorro, así que lo destinamos a eso y fue un éxito", contó Gao, quien ya redactó su segundo libro.

A partir de todo esto, Karina fue invitada a participar en "El Gran Premio de la Cocina" en El Trece, donde alcanzó las instancias finales. Actualmente, dicta cursos de gastronomía, genera contenidos para marcas y mañana comienza su segunda incursión televisiva, como parte del nuevo programa de Florencia Peña en Telefé.

Las medialunas, su caballito de batalla.

RECETA POPULAR

Una de las cosas que más disfruta Karina es interactuar con sus seguidores. Entre los mensajes que más se repiten están las fotos que le envían con una de sus recetas más populares: las medialunas.

"Sí, me mandan todo el tiempo. Cuando publiqué la receta empezó a circular por el mundo. Los seguidores que están en otros países me mencionan en sus publicaciones cuando las hacen y eso me da mucha alegría", destacó Gao sobre este clásico de nuestras tierras.

La constancia y la interación con sus seguidores, las claves de su éxito.

FÓRMULA EXITOSA

La cocinera aseguró que el éxito en redes sociales no sucede de un día para el otro, hace falta constancia y "no dormirse en los laureles". "Durante cuatro años, todos los días he subido posteos, contenidos, hago interacciones, charlo con mis seguidores. Es por ahí. Nada se hace de un día al otro", afirmó.

Asimismo, explicó que la creatividad es otro factor importante a la hora de generar un estilo propio. "Mientras más creativas sos, mejor te va a ir. Pero siempre sin perder el foco de la construcción de la comunidad", reveló Gao.

Por J.G.