Semanas atrás, Carmela Bárbaro y Paulo Kablan habían dado positivo de coronavirus y todos los integrantes del equipo tuvieron que hisoparse. Ahora, la cocinera e influencer Karina Gao, que está embarazada y es madre de gemelos, reveló que tiene Covid y permanece aislada.

"Con este día gris les cuento que me levanté con fiebre y dolor en el cuello. Me hicieron ya el hisopado rápido y dio positivo al Covid", contó en sus historias de Instagram, donde la siguen más de 300 mil personas.

Y detalló: "Al 'franchu' (su esposo) le dio negativo así que me aislé en un rincón de la casa. Por ahora me siento bien digiriendo la info lo más positivamente posible. Ya me contacté con mi obstetra y me está cuidando muy bien".

Gao, ex participante de "El premio de la cocina", asistió por última vez al canal el miércoles y también realizó tareas como movilera en la calle. El jueves el ciclo salió al aire con normalidad.