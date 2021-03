La cocinera e influencer Karina Gao atravesó momentos difíciles al contagiarse de coronavirus con un embarazo de seis meses. Su cuadro se complicó, fue hospitalizada y hasta debió ser inducida a un coma farmacológico para su intubación. Hace tres semanas despertó y comenzó una nueva etapa en su vida. Recuperada, habló por primera vez en televisión.

Florencia Peña y el staff “Flor de Equipo”, programa en el que trabaja Karina, se emocionaron al escuchar por primera vez a la chef, en su primer contacto tras recibir el alta por Coronavirus.

“Sentí mucho amor cuando me desperté”, comenzó sin poder ocultar su alegría, también por comunicarse con sus compañeros, en una videollamada en la que también participó Dominique, su marido.

Peña también se mostró conmovida: “¡Qué emoción verte tan bien! Si supieras todo lo que pedimos por vos. No hubo una sola persona con la que me cruzara que no me preguntara por vos. Todos recibíamos mucho cariño para vos y tu familia”.

“Fuimos tus voceros mientras vos estabas dormida”, agregó la conductora. Y Gao les dio las gracias: “Siento que, de alguna manera, fueron ustedes los que me trajeron de vuelta. Estaba a una pata de irme, pero me ayudaron entre todos".

Luego, la instagrammer enterneció a todos al mostrar su panza, hoy a dos meses de dar a luz. “Me siento bien, tengo mucha rehabilitación que hacer. Como estuve tanto tiempo en coma, se me debilitaron las cuerdas vocales, al igual que la fuerza. Camino un poco y me agito”, relató sobre su tratamiento.

“Anímicamente estoy genial. Celebro la vida, porque fue muy fuerte lo que pasó. Todos los días estoy agradecida de estar acá”, añadió.

Ante la consulta de Nancy Pazos sobre cuándo podría volver a cocinar en el ciclo, respondió: “Para mí, ‘Flor de Equipo’ nunca fue un trabajo porque es placentero. Es un encuentro entre amigos y me encantaría verlos pronto, pero los médicos…”, indicó, dando a entender que todavía resta mucho tiempo de recuperación antes de que pueda volver a sus tareas.

