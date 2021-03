Luego de una larga lucha tratando de ser reconocido por Julio Iglesias, Javier Santos obtuvo el resultado de la prueba genética que confirma que son padre e hijo. Y aunque el cantante continúa haciendo oídos sordos a los reclamos del joven y ya con un ADN en su poder, el artista español deberá reconocerlo ante la Justicia.

Entrevistado por "El run run del espectáculo", que se emite en Crónica HD, Javier expresó: "Es algo que yo me esperaba. De momento lo que sucedió es que se pronunció el Tribunal Supremo, pero todavía no es definitivo. Tenemos diez días para presentar alegaciones como los abogados de mi padre y lo tiene que resolver un juez. Aún no desestimaron el recurso".

En cuanto a por qué cree que Julio no acepta que es su padre, Santos contestó: "No lo sé, creo que es una pregunta que le corresponde a él. Tendrá sus razones y motivos".

Luego, el joven disparó contra la Justicia española: "Es un escándalo que la Justicia no esté obrando en representación del más débil, que en este caso soy yo. No entiendo cuál es el motivo".

"Hubo ciertas cosas que te dan de sospechar de la Justicia, más que nada en los principios de los noventa, cuando yo inicié el proceso", agregó en el ciclo. Luego manifestó: "Es un caso muy particular el mío porque a pesar de haber presentado una infinidad de pruebas e incluso una prueba genética, la Justicia hace caso omiso".

Además, Javier Santos reveló a corazón abierto: "Desde que tuve la prueba de AND, comencé a llamarlo 'padre'. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Es mi padre biológico".

Al ser consultado por las opiniones de los fans de Julio Iglesias ante este escándalo, respondió: "He notado que gente de muchas partes del mundo me mandan mensajes y me cuentan que se sienten muy dolidos. A veces cuesta mucho separar el artista de la persona. Mucha gente no entiende cómo ante una verdad tan obvia, su artista no sea capaz de aceptarla".