A pesar de mostrar para las cámaras saludos, risas y complicidad, la realidad sería muy diferente en el programa "Es por ahí". Julieta Prandi y El Tucu López, los conductores, tendrían bastante mala onda y tratan de sobrellevar el ciclo como pueden.

Así lo aseguraron en "Socios del espectáculo", en donde brindaron detalles sobre el tema. En el clásico segmento de "Las Bombas", Rodrigo Lussich contó que "Al Tucu le molestó que ella se ausenta mucho, entre otras cosas".

.

A lo que Adrián Pallares agregó: "Por las vacaciones, por lo otro... Ella pasa por cosas personales que la distraen un poco".

Mirá el video sobre la mala relación entre El Tucu López y Julieta Prandi

Julieta Prandi, complicada en su vida personal

Uno de los motivos de las ausencias de la conductora a su trabajo es el complicado trato que tiene con su expareja, Claudio Contardi. Ella lo denunció por violencia de género y maltrato familiar, por lo que consiguió una medida perimetral para que Contardi no se acerque ni a ella ni a sus hijos.

En "A la tarde", la modelo reveló: "Me debe más de tres millones de pesos en alimentos, mis hijos no quieren verlo y no me lo han dicho a mí, sino que lo hicieron en el Juzgado Nº 3 de San Isidro. Mateo el 10 de marzo se somete a la cámara Gesell y Rocco tampoco quiere ver a su padre, ya que ambos fueron víctimas de hostigamiento y malos tratos. Yo me fui de la casa amenazada de muerte, de modo que, si me llega a pasar algo, saben dónde tienen que ir".