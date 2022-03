Las principales figuras de los medios aún se lamentan con dolor el fallecimiento de Gerardo Rozín. A cuatro días de su deceso, todos los que han trabajado con él han recordado conmovidos la gran persona que era como su exesposa, Carmela Bárbaro, quien compartió una desgarradora publicación, despidiéndose de el padre de su hija, Elena.

A pesar de la tristeza, Julieta Prandi presentó con entereza un emotivo video en homenaje a quién fue su compañero en Telefe, durante la emisión del lunes de "Es por ahí", programa que conduce actualmente con el Tucu López.

Una vez que el clip terminó, la modelo no pudo contener las lágrimas y rompió en llanto. “Ay, Gerardo. Te adoro. Va a costar mucho. Lo dije incansablemente este fin de semana: fue mi maestro. Con él aprendí todo y aprendí a amar la profesión, a entenderla y a respetarla”, expresó conmovida.

Julieta Prandi condujo "Gracias por venir" con Gerardo Rozín.

Luego, la animadora recordó más de los aprendizajes que le dejó el periodista: “A no permitirme sentarme frente a una cámara y tener a un artista adelante y no saber quién es, qué hizo o de dónde viene. Él te enseñaba a escuchar”.

Prandi condujo con Rozín el recordado ciclo "Gracias por venir", que se destacaba por tener entrevistas íntimas con varias figuras destacadas del ambiente. Julieta recordó la vez que Enrique Pinti y Antonio Gasalla estuvieron juntos como invitados o la presentación en vivo de Abel Pintos con la orquesta de su colegio. “Ese programa que hicimos fue de lo más lindo que hicimos. Eran dos horas y media en vivo y pasaron todos los artistas, todos querían formar parte. Era un privilegio sentarse ahí", agregó.

Julieta Prandi conmovida con las imágenes de "Gracias por venir", ciclo que condujo con Gerardo Rozín y al cual Guillermo Francella asistió como invitado en el primer programa.

Como cierre, la presentadora contó algunas infidencias de los últimos tiempos de vida del productor, quién padecía una grave enfermedad terminal. “En diciembre, cuando me convocó para hacer este programa, me mandó un mensaje y me decía ‘ahora volvemos a trabajar juntos, ahora nos vamos a dar la revancha’. Él quería volver”, reveló.

“Y acá estamos, Gerardo. Honrándote, celebrándote para que sientas orgullo de todo esto que hiciste vos. Te quiero infinitamente para siempre”, concluyó mirando fijo a la cámara, en memoria de su amigo.

Mirá la reacción de Julieta Prandi al recordar a Gerardo Rozín