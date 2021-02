Julieta Prandi vivió un calvario durante su matrimonio con Claudio Contardi y tras denunciarlo por violencia de género los problemas para la conductora no terminan. Ahora reveló que su ex pareja abandonó a sus hijos, Mateo y Roco, en la puerta de su casa sin haberle avisado previamente e incluso lo hizo un día que no le correspondía según el regimén de visitas que se acordó en la Justicia.

En diálogo con "Nosotros a la mañana", la modelo explicó cómo es la convivencia de sus hijos con el empresario: “Cuando yo llamo a mis hijos, Mateo, que es el más grande y es el que me cuenta, es un robot porque lo tiene delante al padre y entonces repite ‘hoy fui a jugar a la pelota, fui al shopping’ y no sé qué más".

Julieta Prandi y sus dos hijos: Mateo y Roco.

"Parece que te dijera un itinerario que le dijeron que diga, como si la estuviera pasando maravillosamente bien, pero te das cuenta que es forzado, te das cuando un nene te está mintiendo”, aseguró convencida.

En esa misma línea, Prandi contó la polémica condición que le impuso su expareja a su hijo mayor: “El padre le compró un celular que lo tiene en la casa de Escobar donde vive él y le tiene prohibido agendarme a mí, tenerme de contacto. Yo no me puedo comunicar al teléfono que tiene Mateo, directamente con él, sino que tengo que llamar a través del padre”.