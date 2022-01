La historia entre Julieta Prandi y su ex esposo, Claudio Contardi, incluye un sinfín de aristas escabrosas, de mecanismos espurios, de comportamientos horrendos para construir un verdadero infierno para la modelo y conductora. Y no tuvo otra opción que hacer públicas las consecuencias de su divorcio y los incumplimientos de sus responsabilidades, desde la ausencia de pagos de cuotas alimentarias y también en lo vinculado a la custodia de sus dos hijos, Mateo y Rocco.

Una vez más, en el programa "A la tarde", Prandi volvió a contar su calvario y aportó nuevos datos de su ex, ya que un ex socio de Contardi -digamos el damnificado- aportará a la abogada de Prandi pruebas de que fue estafado con una serie de negocios gastronómicos. "Quisiera aclarar que nunca fui de hablar de mi vida privada, pero, ante tantas mentiras, tengo que hacer público el infierno que viví con un psicópata que en un video que subió recientemente no logró llorar ante cámara", comenzó.

Además, agregó: "Me debe más de tres millones de pesos en alimentos, mis hijos no quieren verlo y no me lo han dicho a mí, sino que lo hicieron en el Juzgado Nº 3 de San Isidro". Como si fuera poco, detalló los próximos pasos en la causa que incluye a sus dos hijos: "Mateo el 10 de marzo se somete a la cámara Gesell y Roco tampoco quiere ver a su padre, ya que ambos fueron víctimas de hostigamiento y malos tratos. Yo me fui de la casa amenazada de muerte, de modo que, si me llega a pasar algo, saben dónde tienen que ir".

Julieta Prandi reveló el calvario que vivió con su ex.

Cuando le preguntaron si su ex tenía deudas de juego, fue categórica: "No lo sé, pero jugaba y pertenece a la religión umbanda. También quiero aclarar que nunca fue dueño de la marca de panqueques Carlitos, le dieron una concesión que terminó mal".