En el 2019, Julieta Prandi logró firmar el acuerdo de divorcio con Claudio Contardi pero hasta el día de hoy sigue sufriendo todo tipo de violencia y amenaza. Cansada del sufrimiento que están atravesando sus hijos, decidió hablar a pesar de tener un bozal legar y tener que pagar una multa de $50 mil pesos.

"Empecé a ver, a escuchar la voz de mis hijos, que me contaban la misma violencia que sufría yo, pero en carne propia. El miedo de mis hijos, las amenazas que sufrieron, la imposibilidad de poder llamarme por teléfono cuando estaban con su papá", comenzó contando la modelo en una charla con Alejandro Fantino.

.

Asimismo, tildó al juez de la causa como un "perverso". Ella tiene varias causas en contra del padre de sus hijos, pero la persona que tiene que dictar una sentencia no lo hace y esto sucede desde hace varios años. Como si fuera poco, hace algunas semanas, sufrió un revés legal.

Además relató los hechos de violencia física, verbal y amenazas constantes que recibía por parte de él mientras seguían siendo un matrimonio. "Empezó con los descalificativos, con qué iba a hacer sin él, con que estaba vieja. Un montón de cosas de un misógino, un violento. Después me empezó a amenazar con que iban a pasar cosas malas con mis familiares y mis amigas si yo no me alejaba", contó la novia de Emanuel Ortega.

Julieta Prandi y Claudio Contardi cuando eran pareja.

Además, advirtió que su hijo mayor sufrió una situación terrible, la cuál prefiere guardarse por respeto a él. "Hay una causa penal abierta en la que está involucrado mi hijo mayor porque se lo entregaba a una persona y le pasaron cosas terribles que no voy a exponer, justamente porque me importa la integridad de mi hijo", explicó.

