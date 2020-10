Tras atravesar varios años tormentosos, Julieta Prandi pudo recuperarse y en 2020 volvió a confiar en el amor. Aunque mantuvo en secreto su romance durante un tiempo, finalmente blanqueó que se encuentra muy enamorada de Emanuel Ortega. Y ahora se animó a hablar de su relación por primera vez, además de contar cómo fue el proceso de tristeza y duelo por su divorcio de Claudio Contardi hasta este hermoso presente.

Julieta se separó en 2018, pero hasta noviembre de 2019, cuando finalmente se divorció legalmente de Contardi, pasó por muchos momentos tristes, llenos de manipulación y violencia psicológica. Una vez liberada de la tortura, mantuvo un amor de verano con Guido Sardelli, guitarrista de "Airbag", pero la relación no prosperó.

Fue vinculada a varias figuras del espectáculo, como Lisandro Aristimuño, pero aunque negó estar con el cantautor, ese rumor confirmó que la modelo no se encontraba sola. En una entrevista con Jey Mammón en su programa "Estelita en casa" reveló que estaba en pareja, y hace algunos días subió una foto junto a Emanuel que se tomaron en el día del cumpleaños del cantante.

La historia de Instagram que blanqueó el amor.

Ahora, en una entrevista con la revista Gente, contó cronológicamente cómo fue pasar de la tristeza y el desamor a volver a confiar y llegar a los brazos de Emanuel.

"Estaba pisoteada, desamorada, desvalorizada. Yo conocí el infierno. Y costó volver a pararme en mí. Tuve que volver a creer en los logritos que iba teniendo. Volví a nacer como mujer, como profesional… y hasta económicamente", comenzó su historia.

La situación tras separarse no podía ser peor: "De un día para otro perdí todo lo que había generado con mi trabajo durante veinte años. Había quedado psíquica y emocionalmente devastada, de pie por mis dos hijos Mateo y Rocco y sin un peso".

Sobre la relación con Contardi, expresó: "Jamás descreí –ni descreería– del amor. Tengo claro que lo que viví no fue una 'historia de amor', sino una pesadilla que nada tuvo que ver con el amor. Sí, es verdad que se hace difícil quitar ese dejo de desconfianza en el sexo opuesto, eso de ir con mucho cuidado en la entrega, de estar más alerta de las verdades… y de las mentiras. De a poco voy entendiendo que no todos son iguales".

Y la confianza que recobró la acercó a Ortega: "Nosotros estábamos destinados a conocernos, a estar juntos. ¡Mirá que era difícil que nos cruzáramos…! Este amor llegó con total naturalidad, en el momento más oportuno: cuando había vuelto a enamorarme de mí misma y, por ende, estaba lista para enamorarme de alguien más".

También relató cómo se conocieron: "Nació por Instagram, conectamos de inmediato y pasamos al vínculo telefónico. Hasta aquí diré: Emanuel y yo compartimos la necesidad de guardar cosas para uno mismo. Es un buen ejercicio. No todo debe ser publicado. Es una relación nueva y estoy segura de que está creciendo sobre buenos cimientos. Honestamente, de chica me gustaba", reveló.

Con tres meses de relación, la conductora reveló como se dio cuenta que se había enamorado: "Me robaba sonrisas. Me cambiaba la cara. Me daba alegría. Me devolvía una sensación muy olvidada: puedo ser yo, realmente yo. Cuando nos conocimos no necesité el recurso de mostrar 'la mejor versión de uno'. Con él no debo cambiar mi forma de ser, de hablar ni de organizarme. A esta altura de mi vida y de mi historia, sólo quiero verdad: entregarla y recibirla".

Finalmente, describió cómo es Ortega: "Emanuel es sencillo, honesto. Siento que hablamos el mismo idioma. Me enamora su simpleza. En el primer encuentro lo miré a los ojos y ya no tuve dudas: era el hombre indicado".