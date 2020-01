El amor entre Julieta Prandi y Guido Sardelli nació en un concierto de " Airbag". La modelo y músico se conocieron en el Hipódromo de Palermo en octubre del 2019. La pareja intenta mantener su romance entre giras de verano y la temporada teatral en Carlos Paz donde ella está como protagonista de una obra.

Se trata de la primera relación que Julieta da a conocer después de su tormentoso divorcio con Claudio Contardi. "Tengo ganas de volver a enamorarme", había confesado la modelo en una entrevista con DiarioShow.com y parece que ese deseo se concreta día a día.

Sin embargo, los cuestionamientos a la reciente pareja no se hicieron esperar y las redes sociales ya hicieron lo suyo. Es que ella tiene 38 años y el músico 31, pero no parece un problema para la intimidad de la pareja. "Es un concepto completamente machista”, apuntó la modelo contra las críticas y agregó: "No me afecta en lo más mínimo".

.

"Yo estuve casada con una persona que me llevaba trece años, y a Guido le llevo siete. No me cambia nada. Guido no es un niño. Hay gente grande que tiene la cabeza pequeña… Creo que tiene que ver con coincidir y conectar", sostuvo convencida.

Además, remarcó: "El prejuicio de que el hombre que sale con una mujer más joven es un piola y la mina que sale con un hombre más joven es una robacunas es un concepto completamente machista”. Durante su estadía en Córdoba por las funciones de "Atrapados en el Museo", la actriz acotó que estas críticas son algo "pacato, antiguo y retrógrado, que retrasa y no afecta en lo más mínimo”.