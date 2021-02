En 2018, Julieta Prandi se separó de Claudio Contardi luego de diez años de relación y de tener dos hijos en común, Rocco y Mateo, en medio de fuertes denuncias por violencia familiar y la división de los bienes conyugales.

A más de dos años de la ruptura, la modelo sigue batallando en la Justicia por la definición de la cuota alimentaria, el régimen de visita de sus pequeños y el permiso para vivir en su propiedad. Pero antes de tener la próxima audiencia con su ex, Prandi sufrió una desesperante situación con el empresario y lo denunció por abandonar a sus hijos en la vereda de su casa.

Según contó la conductora, su ex marido abandonó en la puerta de su casa a sus dos hijos mientras ella estaba trabajando en la radio. "Cuando yo estaba en la radio, me llama Pao, que es una chica que me ayuda en mi casa y que venía un rato a limpiar, y me cuenta que cuando llegó se encontró con que los chicos estaban desde las 12, hacía una hora y media, esperando en la puerta de mi casa para entrar", relató indignada a Teleshow.

"Cuando ella aparece, él se le viene encima y le dice: 'Te dejo a los chicos'. Ella le respondió que no se podía hacer responsable, que no correspondía, pero a él no le importó y se fue", detalló sobre la delicada situación. Además contó que su abogada Ana Rosenfeld le recomendó que hiciera la denuncia y así lo ratificó en la Comisaría de la Mujer.

Julieta Prandi y Claudio Contardi con sus hijos antes de separarse.

Sobre el episodio con su su ex, manifestó: "En el auto estaba su abogada. ¡Una cosa de locos! Es decir que mis hijos pasaron una situación de abandono, de muchísima violencia, gritos y nervios. Estuvieron dos horas en un auto esperando y después los tiraron como si fueran un paquete. Los dejaron en la vereda. Si no venía Pao, se los dejaba al jardinero que pasaba o a mi vecina".

Mientras que sobre la causa judicial de divorcio y tenencia de los pequeños contó que el martes tendrá "una audiencia por la cuota alimentaria, que todavía es provisoria y que Contardi no cumple". "Tienen que ir testigos. Y después supongo que saldrá una sentencia. Además, me tienen que renovar la atribución del hogar. Es decir que soy la dueña de mi casa y me tienen que renovar el permiso para vivir en mi casa. ¡Es de locos! Y el 3 de marzo tengo otra audiencia, por el régimen de visitas", comentó.

"Es violencia familiar, de género, económica. Verbalmente sufrí todo tipo de amenazas. Estoy exhausta de luchar. La Justicia es cada vez más lenta. A esta altura pienso que porque soy mujer es desigual conmigo, la encuentro machista. Pero voy a defender a mis hijos con mi vida. Me tocás un hijo y me olvido de todo. Mi ex marido cruzó los límites. Les está haciendo un daño emocional que es terrible. Ellos deberían estar idolatrando a su papá, no viendo lo despreciable que puede ser. Y ojo que lo que me pasa a mí le pasa a mil mujeres", cerró la pareja de Emanuel Ortega.