Tras su escandalosa separación, Julieta Prandi vive su soltería a full pero sin miedo al amor. Así conoció a Guido Sardelli, guitarrista de Airbag, pero la relación no prosperó. Y desde hace varios días, por algunas pistas en redes sociales, ahora los rumores apuntan a Lisandro Aristimuño.

Prandi debió pasar momentos terribles al separarse de Claudio Contardi tras ocho años de matrimonio, con denuncias de violencia de género, presunta infidelidad y la pelea por la tenencia de sus tres hijos de por medio.

Alejada del infierno, la conductora se volvió a acercar al amor a través de la música: conoció a Guido, y aunque trataron de ocultar su relación, ante la insistencia de la prensa debieron confesar que estaban saliendo. Pero al poco tiempo el romance se terminó.

Hace unas semanas se comenzó a hablar del estrecho vínculo que Julieta tenía con su compañero de radio, Mariano Peluffo, algo que ella misma se encargó de desestimar rápidamente.

Pero ahora, los trascendidos más fuertes mencionan a Lisandro Aristimuño como su nueva conquista. Todo comenzó porque, como cualquier fan, la conductora subía historias con sus canciones a su cuenta de Instagram, y algunas reacciones a vivos y publicaciones del artista.

Pero los "likes" luego fueron recíprocos, lo que levantó sospechas de amor en cuarentena. Prandi también apareció en un vivo de Lisandro y comentó “hermoso” en el chat de la red social.

De la vida sentimental del músico se sabe poco y nada, porque él mantiene su vida privada bajo cuatro llaves. Se sabe que durante muchos años estuvo con su pareja, madre de su hija Azul, y que desembarcó en Buenos Aires a pesar de sus fobias a las grandes ciudades para estar con ella, quien había venido a estudiar.

A pesar de que nunca se hizo pública su separación, el año pasado se lo vinculó a Natalie Pérez, cuando comenzaron a compartir música y ella lo invitó a su primer show, declarándose su admiradora.

Más allás de las especulaciones, la top model decidió salir a aclarar las cosas y habló con el portal Primicias Ya: "Me pareció un disparate. Nos seguimos y me gusta su música. Pero no es la persona que yo estoy conociendo... Y este sería el tercero que me inventan. Agradecería que dejaran de hacerlo porque pueden molestar a terceros que nada tienen que ver".

De esta manera dejó en claro que sí está conociendo a alguien, aunque no sería el cantautor.