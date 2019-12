Después de su polémica separación de Claudio Contardi, el padre de sus dos hijos Mateo y Roco, Julieta Prandi volvió a apostar al amor. La modelo confirmó los rumores y anunció que sale con Guido Sardelli, el guitarrista de " Airbag".

"Estoy bien. Somos muy amigos", expresó la actriz de "Atrapados en el Museo", la obra de Pedro Alfonso en Carlos Paz, en un móvil con el programa de Pamela David. De todos modos, aclaró que todavía no le pusieron un rótulo a la relación: "Supongo que falta tiempo para eso. El tiempo lo dirá".

"Entre rubios nos entendemos. Me llevo muy bien con Guido. Uno tiene que conectar o no, fluye o no fluye, es así", continuó la modelo de 38 años.

A su vez, manifestó que todavía sus hijos no lo conocen. "No. Falta. Esto es reciente y estamos muy bien, tranqui. Nos llevamos muy bien y no hay rótulo y los nenes no lo conocen, por supuesto", remarcó.

Guido tiene 31 años y es el menor de los hermanos Sardelli de " Airbag"

Julieta conoció al menor de los hermanos Sardelli en en uno de sus recitales de " Airbag" "A Pato yo lo conocía y él nos presentó. A Gastón lo vi en Vorterix y re bien. Tengo buena onda con los tres. Son tres excelentes personas. Me parece gente de familia, de barrio, tranqui como uno. Uno pega onda o no pega. Ese tipo de cosas te das cuenta la primera vez que conocés a la persona", concluyó.

Julieta Prandi y su conflictiva separación de Claudio Contardi

El pedido de divorcio se concretó en noviembre del 2018 pero el vínculo ya estaba roto. La conductora se fue de la casa en la que convivían tres meses después y mientras tanto debió soportar un montón de "artimañas" de Contardi quien pretendía que se quedara.

Además, la modelo contó que su ex marido administraba las cuentas de la familia e incluso los ingresos por el trabajo de la modelo, lo que le provocó "graves problemas económicos”. El matrimonio duró diez años durante los que la pareja incrementó su patrimonio en bienes inmobiliarios, pero por diferentes estrategias de su exmarido, Prandi no figura en las escrituras.

"Ya con el embarazo de Roco yo estaba más o menos y él siempre fue una persona muy celosa, muy controladora, muy posesiva. No me dejaba actuar. Era una persona que me llevaba y me traía, no me dejaba manejar, controlaba mis tiempos, controlaba mis horarios", sostuvo Prandi en "Podemos Hablar".

Prandi elevó una denuncia por "violencia familiar" contra Claudio Contardi el 9 de octubre en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro

Por otro lado, se comprobó que el exmarido de la actriz tiene novia, Cynthia, quien ya convivé con él en Martinez. Contardi imponía a los menores que mencionaran a su nueva pareja como "la niñera" cuando se encontraran con su mamá, dijo la modelo.

También la artista hizo una denuncia por "violencia familiar", elevada el 9 de octubre en el Juzgado de Familia Nº 3 de San Isidro, explicó que la radicó debido a que Contardi "supervisa" las comunicaciones telefónicas con sus hijos y porque "en un juego macabro le estaba enseñando a Mateo que si algún día le tocara hablar con el juez, él tenía que decir que yo le pego". Cuando se enteró de la situación, se dirigió a la Justicia.