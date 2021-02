Reflexiva sobre su vida amorosa, Julieta Ortega abrió la puerta de su intimidad y contó qué piensa sobre la posibilidad de salir con una mujer. Si bien nunca tuvo una relación amorosa o sexual con una persona de su mismo género, la actriz aseguró sentirse intrigada por saber cómo sería.

“Nunca me enamoré de una chica pero siempre pienso que tal vez me perdí de algo, debe haber algo ahí que no investigué. Me ha pasado de tener relaciones con hombres que se han terminado y siempre me ha quedado una amiga, una exmujer, que yo me he acercado durante la relación", declaró sincera en una entrevista con Franco Torchia en La Once Diez/Radio de la Ciudad.

En ese sentido, admitió que le gusta la idea de experimentar otro tipo de vínculo. "La mujer es un universo que me convoca muchísimo. Descubrí que las mujeres me interesan mucho más que los hombres, hay un abrigo ahí que sé que no lo voy a encontrar en los hombres”, manifestó.

De todos modos, aclaró que se encuentra feliz en su soltería. Por último, se refirió a la relación que tuvo con el papá de su hijo, Ivan Noble. "Aprendí a vincularme con los hombres más desde lo amoroso que desde lo sexo/afectivo. Hoy estoy sola y no me molesta para nada, pero sí me doy cuenta de que todavía me falta algo por aprender. La relación más larga que tuve fue con el padre de mi hijo, que fueron siete años, no conviví mucho con nadie porque a mí la convivencia me parece un horror... Yo no me quería casar, nos casamos porque él quería", concluyó.