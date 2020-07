@jimegol20

Sus primeros minutos frente a la cámara fueron haciendo publicidades con tan sólo 4 años. A esa edad Julieta Nair Calvo ya sabía lo que quería para el resto de su vida: actuar y bailar.

"Era muy chiquita, si, pero ya tenía clarísimo que actuar y bailar era lo que más me gustaba en el mundo. Soy una bendecida total en ese sentido, no tengo ni idea de lo que es una crisis de vocación", afirmó en una de sus primeras entrevistas.

.

Las horas de castings después del colegio le dieron su primera oportunidad en el cine: a los 10 años tuvo una breve participación en la película "Un argentino en Nueva York". Pocos años más tarde, formó parte del reality show "Generación Pop", producido por Reina Reech, en el que resultó elegida para ser una de las integrantes de la banda infantil Scratch 8.

Tras el fin de la banda, Cris Morena la convocó para conducir el bonus track de "Casi ángeles". A sus 18 años comenzaba a jugar en las grandes ligas.

Nair Calvo siempre tuvo claro que la actuación y el baile eran sus pasiones.

"Cuando terminé el colegio y empecé con Casi ángeles, me alquilé un departamento con la idea de volverme a Quilmes cuando terminara. Pero ese trabajo trajo otro y nunca volví", aseguró.

Después llegaron "Amas de casa desesperadas", "La novicia rebelde" en teatro, y luego "Playground", de Disney, dirigido a los más pequeños. La joven actriz dejó la factoría del ratón después de cuatro años, en búsqueda de nuevos riesgos.

.

"Siempre fui enganchando un laburo atrás de otro. Me entero de que hay esta audición o tal casting, voy, me presento. Ahí está lo que yo creo que es trabajar el deseo: tampoco estoy esperando sentada en mi casa a que me llamen", advierte.

Así llegaron nuevos papeles en "Las estrellas", la obra musical "Aladín", "Mi hermano es un clon" y "El lobista". Con tan solo 31 años, Calvo logró cultivar un recorrido impecable en su carrera. Ya sea en el teatro -donde se siente más cómoda-, en el cine o en la televisión, su frescura para interpretar cada personaje traspasa la distancia con el espectador.

Junto a Violeta Urtizberea personificaron a una de las parejas más queridas de "Las estrellas".

SU ROL MÁS RECORDADO

El personaje de Jazmín, la cocinera que vivió uno de los amores más populares de la tira "Las estrellas" con Flor (Violeta Urtizberea), se ganó el amor del público y despertó fanatismo en las redes.

"La ficción terminó hace rato y nos siguen llegando mensajes de chicas de Latinoamérica, Italia, España, Francia, Israel, Chile y México agradeciendo la historia. Se generó un verdadera movida social que sirvió para seguir visibilizando y comprender otras formas de amar", dijo Calvo respecto del rol que la consagró.

PROYECTOS EN PAUSA

Calvo comenzó el 2020 con dos proyectos importantes en carpeta: el primero, la tira " Separadas", la tenía como protagonista junto con un elenco de destacadas actrices; el segundo, la comedia musical "School of Rock" estaba anunciada para estrenarse en mayo. Sin embargo, el parate por la pandemia de coronavirus puso todos los proyectos en pausa. La tira de Polka terminó con su historia inconclusa, mientras que el musical fue pospuesto.