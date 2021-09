Julieta Nair Calvo fue una de las figuras más destacadas de " ShowMatch: La Academia" gracias a su destreza, buena onda y alegría a la hora de actuar frente a las cámaras. Sin embargo, la actriz decidió renunciar al reality porque... ¡está embarazada!

Después que la actriz se luciera en la pista junto a su compañero de equipo, Gonzalo Gerber y Rocío Igarzabal, quien se presentó como invitada, Marcelo Tinelli tomó la palabra y dejó a todos sin palabras.

Julieta Nair Calvo, Rochi Igarzabal y Gonzalo Gerber la rompieron en " ShowMatch".

“Tenemos que contarles algo que es hermoso. Me da un cachitito de tristeza, ¡pero es tanta la alegría! Estamos muy contentos, porque era algo que no se podía decir y que había que mantenerlo en secreto. Me parece que está bueno que ella lo pueda comunicar, que es la protagonista”, expresó el conductor.

Con una sonrisa en el rostro, la intérprete contó: “Tengo que dejar el certamen por otro proyecto, que quizá sea el proyecto de mi vida. Hace mucho estoy esperándolo. Se viene un mini o una mini Juli. Estoy inmensamente feliz y muy agradecida de haber pasado por acá, que hace muchos años lo tenía pendiente”.

.

Ante esa corta revelación, el público estalló en aplausos y Julieta continuó: “Estos últimos meses, estuve cuidándome mucho de no hacer trucos muy ‘wow’ por el riesgo. Gracias a mi equipo que es lo más de lo más. En este grupo nunca hubo un conflicto, siempre para adelante, con amor. Este último tiempo, en el que a veces me sentía medio mal en mi casa, iba y a los cinco minutos era una tentada de risa. Me subían muchísimo la energía. Gracias al jurado por ser siempre tan amoroso conmigo, y gracias Angelito por guardar este secreto tanto tiempo, que me juró que no iba a decir nada. Siempre me trataron como a una reina acá, muchas gracias”.

El emotivo momento que se vivió en la pista de " ShowMatch: La Academia".

Por su parte, el presentador manifestó la sensación agridulce que estaba atravesando: “Estamos muy felices. Hace bastante que nos enteramos, más de tres meses que no se podía decir nada. Tengo una mini tristeza, porque realmente tu paso por esta pista es maravilloso, tenés una luz increíble, y te has brindado acá con alegría y profesionalismo”.

Tras esas emotivas palabras, Nair Calvo cerró: “Es mi primer bebé. No sé cómo será mi cuerpo en este estado, y necesito transitarlo. Es la primera vez que me voy a permitir dejar de trabajar por algo personal. Siento que me quiero dar ese espacio”.

Además, la ex participante conmovió a todos en las redes con un tierno posteo en el que mostró su pequeña panza: "La vida se puso toda de colores. Uno de mis mayores sueños se está haciendo realidad. Les presentamos a nuestro pollito. En cuanto pueda empezar a bajar a palabras todo lo que siento, voy a hacerlo, para no olvidarme nunca esta sensación de magia en el aire permanente. Ahora si, pollito: al infinito y más allá. Pd: amor, esta aventura no podría ser sin vos. Te amo".

.

¡Mirá el conmovedor anuncio de embarazo de Julieta Nair Calvo en "ShowMatch: La Academia!