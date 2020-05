Tras algunos rumores sobre su separación a partir de una peculiar publicación en las redes sociales, Julieta Díaz confirmó su ruptura con el reconocido ilustrador Tute. En medio de la pandemia de coronavirus, la actriz aseguró que buscará aprovechar el tiempo "para estar sola".

"Es verdad, nos separamos. Está todo bien. Él es una buena persona y las relaciones muchas veces tienen eso. Por momentos, uno se encuentra con otra persona... pero después se desencuentra. Y a nosotros nos pasó eso", manifestó sobre su vínculo con Juan Matías Loiseau, nombre real del humorista gráfico.

.

Hace algunas semanas, la actriz compartió una curiosa foto en su cuenta de Instagram en la que replica una escena de la "Bella Durmiente" cuando el príncipe se dispone a besar a la princesa, pero en su lugar hay una cama vacía y la inscripción: "Me fui, la hiciste re larga". El posteo comenzó el chimento sobre su posible separación.

El sugerente posteo de Julieta Díaz.

Respecto a su publicación, aclaró: "No fue un mensaje para él ni para nadie. No tengo rencor, sería de mal gusto e injusto. Cuando tengo que decir algo, lo hago sin problemas". En cuanto a cómo quedó su relación al aire de "La Once Diez" contó que aún se guardan mucho cariño.

"Nos queremos mucho y está todo bien, pero también es cierto que nos separamos. Ahora, en este momento, no tengo ganas de enamorarme. Estoy en esa instancia cuando se termina una relación y voy atravesando el duelo, que es doloroso", relató. Pero agregó: "También siento que es bueno estar sola, mirarme al espejo y reencontrarme conmigo misma. Quiero aprovechar eso".