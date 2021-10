Julieta Cardinali forma parte de "Maradona: Sueño bendito". Ella representa a una de las dos Claudia Villafañe, ya que se verá a la ex esposa del "Diez" de joven y adulta. Admitió estar nerviosa por el estreno mundial y la repercusión que tendrá la serie.

En la entrevista que hizo para "Mientras tanto" con la conducción de Marcela Coronel, hizo referencia al enojo que tiene la familia de Diego Maradona, sobre todo sus hijas, por la forma en la que se van a representar las escenas. "Prefiero guardarme para mi intimidad si me hubiera gustado tener una charla con Claudia Villafañe. Se dice mucho y todo se usa para conflicto. Creo que no haber tenido contacto con ella me dio más libertad para hacerla", explicó.

Asimismo, habló del desarrollo que conlleva realizar una serie como esta: "Hay un trabajo de caracterización, cuando hacés un personaje que todo el mundo conoce tratás de acercarte lo más posible para ayudar al espectador. Además, se trabajó con una fonoaudióloga, pero no para imitar la voz".

Además, adelantó que por el momento se desconoce la posibilidad de hacer una segunda temporada. "Todavía no está confirmado. Hay rumores y reuniones pero nada confirmado", dijo la actriz.

Julieta Cardinali como Claudia Villafañe.

También, habló de sus compañeros y expresó las buenas actuaciones que se podrán ver en toda la temporada. Aclaró que fueron 7 meses de preparación antes de ir al set a grabar, por lo que considera esa una de las razones del buen resultado del producto final.