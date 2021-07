El estado de salud de Julián Weich generó preocupación a raíz de su traslado a terapia intensiva tras ser internado por coronavirus. El conductor de 55 años tuvo algunos síntomas compatibles con Covid-19 por lo que se sometió a un hisopado que dio positivo.

Su nombre estuvo en el centro de la polémica hace pocos días ya que fue denunciado por sus vecinos por romper el aislamiento obligatorio. Horas más tarde, se confirmó que en realidad había salido de su domicilio para internarse por precaución. Con los días los síntomas persistieron y Mario Fitz Maurice, su médico de cabecera, decidió el paso a terapia intensiva.

.

Por su edad, Weich ya estaba dentro del rango ciudadanos que podría haber recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus por lo que una de las preguntas que surgía desde su internación era si contaba con la inoculación. Durante una entrevista con “Nosotros a la mañana”, Carolina Papaleo, compañera del conductor en “Vivo para vos”, dio detalles sobre su estado.

“El panorama era que necesitaba un poquito más de oxigenación, motivo por el cual lo iban a trasladar a terapia intensiva”, reveló la conductora, quien además confirmó que Julián Weich no estaba vacunado contra el coronavirus. “Él me contó que tenía un turno hace 15 días pero no sé por qué no se vacunó”, relató sobre la decisión que tomó el actor.

Si bien Papaleo se mostró a favor de la inoculación y se refirió al rol de los comunicadores para generar consciencia, expresó: “Son decisiones personales, la vacuna no es obligatoria. Cada uno puede decidir si se la quiere dar o no”.