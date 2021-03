A poco tiempo de debutar con su ciclo radial, "Otra vez juntos", con Maby Wells, Julián Weich fue entrevistado por su gran presente laboral y su extensa trayectoria en televisión.

En la entrevista no pudo faltar la opinión del conductor sobre "MasterChef Celebrity 2", programa que conduce Santiago del Moro en Telefe. Sin dudar y con sinceridad, Julián contestó: "No me engancha Masterchef, me aburre".

Además, fue consultado por la razón por la cual no consume ese tipo de programas. A lo que respondió en "Por si las moscas": "El haber producido realities me desencantó, si me mostrás como vuela Copperfield no me sorprende porque ya sé donde están los hilitos, acá me pasa lo mismo".

El exigente jurado de "MasterChef Celebrity 2".

Por otro lado, el presentador fue duro al hablar de las decisiones de los productores de querer hacer funcionar a personajes de las redes sociales en televisión: "Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito, lo que se necesita es calidad en los programas".

En esa misma línea, recordó la participación que tuvo Belu Lucius en "Vivo para vos": "Por ejemplo con nosotros no funcionó Belu Lucius, pero en Masterchef la rompió. Eso demuestra que los seguidores de las redes sociales no necesariamente van a seguir a los personajes en la tele. Los productores creen que si tiene seguidores, va a tener éxito. Lo que importa es el formato, el programa, la calidad del programa y si ese personaje cuadra en ese marco, ahí es cuando funciona".

Julián Weich también se refirió, sin filtro, a la gran cantidad de canales en Argentina: "Para mi es una locura que haya 70 canales de noticias, la torta publicitaria no alcanza, a cada canal le queda una miguita y es proporcional a la calidad de lo que hacen. Y creo que esto pasó cuando lo comercial empezó a superar al contenido. Porque antes los canales buscaban destacarse e innovar por algo, buscaban diferenciarse, proponer otra cosa. Hoy no, son todos iguales los canales, no tienen identidad. Tampoco hay capital para invertir en ser distintos, los números no cierran para nadie, todo es a perder plata".