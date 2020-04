Un nuevo cruce se dio entre Jimena Barón y Julia Mengolini cuando la periodista se mostró enojada por las declaraciones de la cantante en la radio que ella dirige.

Una de las más atacadas y defendidas del movimiento a favor de los derechos de las mujeres entre artistas es Jimena, quien se considera feminista, pero que muchas consideran que su forma de demostrarse empoderada no tiene que ver con los valores que quieren comunicar.

Y la división mostró su forma en la radio Futurock, medio dirigido por Mengolini.

Mengolini critica que Jimena muestre su cola.

Todo comenzó cuando Barón fue invitada al programa "La noche inesperada" que comenzó durante la cuarentena obligatoria y que cuenta con diversos anfitriones e invitados.

En una de las noches, la conducción recayó en la Señorita Bimbo, que invitó a Barón para una charla descontracturada. La conductora habló en contra de las críticas que recibe todo el tiempo "La Cobra": "Es un placer tenerte acá, porque donde esté la gente acusando a otra yo no quiero estar, porque muchas cosas que decís son de 'buena leche' y yo eso lo valoro mucho".

Pero tras la charla, Julia Mengolini quiso mostrar su desacuerdo por haber invitado a la actriz desde su programa, "Segurola y Habana". Allí hizo su descargo: "Le dije a Bimbo que esta alianza que tiene con Jimena Barón me parece una pavada, pero ella tiene libertad porque tiene un micrófono, y yo también".

"A Jimena Barón no la conozco, tal vez es recontra macanuda, pero a mí lo que me cuesta es lo que representa. Ella, como cualquiera, tiene todo el derecho del mundo a estar buena, a verse como quiera y a ser narcisista, pero no puedo concebir que me digan que eso viene de la mano de un empoderamiento feminista. Que un c... hegemónico sea un símbolo feminista es una trampa", expresó, sin pelos en la lengua.

Según Mengolini, la forma de actuar de la entrevistada es en realidad egoísta: "Si a vos te empodera estar buena, perfecto, cada una negocia con el patriarcado como puede. Pero estar buena te sirve solo a vos, no estás haciendo nada por los demás. No me interesa tu empoderamiento, que encima pacta tan claramente con los mandatos machistas del cuerpo perfecto".

"La norma es ser flaca, y es lo que el feminismo pensante se propone romper desde la primera ola . Un c... trabajadísimo está muy lejos del feminismo de la justicia social, del que hablamos".

No solo le pegó a Jimena, sino también expresó que hay una contradicción en Bimbo, quien la invitó al programa: "¿Por qué para muchos ser gorda está mal? ¿Por qué la discriminaron a Bimbo toda la vida? Porque la norma es ser flaca, y es lo que el feminismo pensante se propone romper desde la primera ola . Un c... trabajadísimo está muy lejos del feminismo de la justicia social, del que hablamos".

.

Para concluir con su editorial, directamente generalizó en el mundo de las influencers: "Flaco favor le hacen las influencers de cuerpos perfectos a ese objetivo, en un país en el que la tasa de desórdenes alimenticios es altísima. Yo sé que (a Bimbo) le gusta el 'salseo' pero esto es una discusión política. No escuché nada interesante en la nota".

Un año atrás, Mengolini ya había cruzado a Barón por mostrar su cuerpo en las redes sociales. "Todo bien con tener un lomazo y postear tres fotos de tu culo por día…cada una sobrelleva el patriarcado como puede. Ahora bien: no me vengan con que eso es empoderamiento. Yo lo veo más parecido a una suerte de esclavitud. Capaz me equivoco", dijo en su momento.