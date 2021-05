Juli Puente debutó en la pista de "ShowMatch: La Academia" y dejó a todos con la boca abierta gracias a su gran destreza y efusividad. Si bien trabajó detrás de cámara durante tres años haciendo notas a los famosos, recién ahora participa gracias a su "cardio de la felicidad".

En diálogo con Fernando Piaggio y el equipo de "El Run Run del Espectáculo" por Crónica HD, la conductora comenzó: "Re bien y re loco porque trabajé tres años detrás de cámara, yo tenía que hacer todas las notas en el backstage. Me quedaba hasta re tarde, hacía notas, había algunos que no me daban y era remarla un montón. Entonces, de repente, con todo el ´cardio de la felicidad´ siento que cambié completamente y hoy vuelvo del otro lado. Me parece muy divertido, lo estoy disfrutando. Conozco mucho del show pero es muy distinto estar del otro lado".

La influencer que participa en "La Academia" gracias a su "cardio de la felicidad".

"Para mí, el baile es el mejor medio para descargar todo lo que tenés adentro: la energía, la mala onda, la depresión, etc. Más allá de entrenar, descargar", manifestó sobre su pasión sobre el baile y la actividad física.

Sin embargo, la periodista aseguró que lo que más la entusiasma es la oficialización de su relación con Facundo Miguelena: "Estoy esperando el anillo. Tengo muchas ganas de casarme. Hay que ver quién se casa primero, si Rocío Marengo o yo. Yo no le pregunto mucho a Facu, por si acaso. Ya sé dónde va a ser el casamiento: en la playa de Mar del Plata. La propuesta podría ser volando, ¿no?".