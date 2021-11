Luego de tres años de su denuncia contra Juan Darthés, Thelma Fardin se enfrentará judicialmente con el actor. Como la causa está tramitada en tres países distintos, se llevará a cabo en Brasil, pero la víctima admitió que se quedará en Argentina y no viajará.

En una entrevista que dio para "Mitre Live" con Juan Etchegoyen, brindó detalles de lo que vivirá tan solo en días. Allí contó los motivos por lo que no estará presente en el país vecino. "Es por el contexto COVID-19 que no tengo que viajar. Si no hubiéramos estado en pandemia, hubiera tenido que viajar. El juez que tiene la causa es grupo es de riesgo y está sesionando desde su casa", explicó la actriz.

"No tiene sentido que viaje. Él no va a estar en el juzgado sino que estará en su casa. Por eso no viajo. En algún punto está bueno. Se monta una fiscalía en Argentina y declaramos todos los testigos desde acá y por supuesto yo que soy la víctima", terminó de relatar la víctima.

Además, hace algunos días se dio a conocer la estrategia que implementará Darthés para defenderse durante los tres días en los que se llevará a cabo el juicio. La sentencia se conocerá recién en los primeros meses de 2022.

Thelma Fardin lista para enfrentarse judicialmente contra Juan Darthés.

Asimismo, Fardin contará con 11 testigos que declararán a su favor, dentro de las cuáles estarán Anita Co y Calu Rivera. Las dos ya han denunciado al actor en diferentes ocasiones, por esa misma razón se ofrecieron a ayudar a su colega.

