Vicky Braier, más conocida como Juariu en las rede sociales, es una de las periodistas más seguidas por los usuarios por sus ingeniosas investigaciones sobre los romances, las separaciones y las aventuras de los famosos en el mundo virtual.

Sin embargo, Juariu suele mostrar cada tanto su faceta más seria cuando tiene que hablar de su experiencia con el cáncer. En las últimas horas, la instagramer volvió a referirse a su historia al contar más detalles de cómo fue atravesar el cáncer de mama.

.

“Me estaba bañando y me palpé un bulto muy chiquito, era nada... yo no tenía antecedentes de cáncer de mama, así que no era algo que tenía en mi cabeza, pero quise ir al médico al toque. Fue todo muy rápido, a la semana y media me operaron y tuve que esperar. Fue antes de Año Nuevo, fui a Tucumán, y le tuve que contar a mi familia. Me operaron, era malo, no era agresivo, no había hecho metástasis, entonces empecé con rayos, que sí fueron traumáticos”, contó en "Vino para vos" junto a Tomás Dente.

“Todavía no era consciente de lo que me estaba pasando, pero me hice los rayos, y ahora sigo tomando medicación, que la tengo que tomar por cinco años y me pongo unas inyecciones, es una revolución el tratamiento, pero lo voy llevando bien; yo venía de un año difícil, no conseguía trabajo y me quejaba por cualquier cosa, y cuando me pasó esto fue un sacudón, y pensé ‘acá está lo importante’, si bien es una enfermedad horrible, la tomo como un cable a tierra que me enseña algo”, manifestó.

La instagrammer contó cómo vivió el momento en que le diagnósticaron cáncer de mama.

“Cuando hablo del cáncer me hace bien porque me trae a la realidad y salgo de la frivolidad", acotó firme. En ese sentido, se refirió al apoyo que recibe de Gustavo, su pareja: "Es muy importante en mi vida, siempre es muy positivo, tira para adelante, es importante tenerlo al lado porque me ayuda, no se deja abatir, todo hubiese sido más difícil sin su apoyo”.