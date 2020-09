@jimegol20

En la actualidad, el universo de las redes sociales marca la agenda de primicias relacionadas con los famosos; allí reside todo lo que pasa o puede pasar, y Victoria Braier lo sabe bien. Esta comunicadora social nacida en Tucumán saltó a la fama gracias a su riguroso trabajo de investigación -o "stalkeo"- sobre la farándula argentina, que ayudó a revelar algunos de los secretos mejor guardados entre los famosos.

A través de su alter ego "Juariu" (fonética del inglés "Who are you"), la joven de 34 años comenzó a compartir sus hallazgos en su cuenta de Instagram y en poco tiempo se ganó un lugar entre los panelistas más importantes del espectáculo.

En sus primeros años como influencer Victoria encontró una forma de generar contenido humorístico para sus seguidores, riéndose de su tonada tucumana junto a la participación de invitados famosos.

Juariu es panelista de "Bendita".

"A la mayoría de los porteños le daba mucha gracia como hablo, y entonces probamos hacer unos videos. Yo me cag... de risa con la farándula, con los chimentos, y se nos ocurrió hacer algo con esto", recuerda Braier sobre sus inicios.

Desde entonces, su personaje Juariu divide su tiempo en dos actividades: seguir el rastro de los famosos en las redes sociales y enseñarles a hablar como una tucumana más.

"Lo más gracioso es que mientras hablo en tucumano, más pega en Buenos Aires. Les encantan las palabras como acá o pingo, y las empiezan a usar, a escribir en los comentarios", cuenta Juariu, que ya acumula casi 120 mil seguidores en Instagram.

Fue su rol de "detective" el que le mereció una invitación a integrar el panel de "Intrusos", donde presentaba un segmento en el que analizaba en detalle los movimientos en las redes de las celebridades, los "likes", los "follows", sus canjes, y qué significaban los emoticones que comparten en publicaciones ajenas. "El sueño de Juariu es conseguir un canje, como los famosos", reconoció en algún momento.

Al finalizar su ciclo junto a Jorge Rial, la detective del espectáculo se mudó a otro programa de espectáculos: "Bendita". Allí, pasó a formar parte del plantel titular de panelistas y también presenta informes sobre sus investigaciones de la actividad de la farándula en las redes. Lo que para muchos pasa desapercibido, Juariu lo encuentra.

Sus descubrimientos, entre los que se encuentran la reconciliación entre Flor Vigna y Nico Occhiato y la polémica "traición" de Ivana Nadal y Bruno Siri a Nati Jota, no solo marcan agenda sobre los chimentos del espectáculo sino que se transformaron en la peor pesadilla de los famosos.

Victoria se recuperó del cáncer de mama y destaca que es importante hacerse los estudios médicos.

SOBREVIVIENTE

Victoria compartió su experiencia al ganarle a un cáncer de mama que la afectó hace 3 años. "Fue durísimo y raro porque en mi familia no había antecedentes. Un día me toqué un bultito y saqué un turno. Al toque me operaron. Me lo sacaron y me dijeron que era maligno. Tuve que hacerme rayos y me controlo cada seis meses", contó. Para Juariu es importante que la gente sepa que "en el 90% de los casos si lo detectás a tiempo se puede tratar. Es fundamental hacerse los controles una vez al año. La detección temprana es básica, es todo".

Juariu deschava a los famosos en las redes sociales.

POLÉMICA

El reciente escándalo desatado cuando se dio a conocer que Ivana Nadal estaba saliendo con el ex de Nati Jota, Bruno Siri, tuvo origen en una de las implacables investigaciones de Juariu.

"Yo estaba paseando en el Instagram y aparece una foto de este Bruno, que yo lo seguía porque era el novio de Nati. Y de repente aparece un like de Ivana y me dije Qué raro. Después vi que no seguía a Nati y me dije Acá hay algo raro", reveló la panelista, en modo detectivesco.