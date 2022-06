Juanse tuvo una gran noche en el Luna Park al presentarse frente a miles de fanáticos. Sin embargo, su noche no terminó de buena manera tras ser protagonista de un tenso momento en la vía pública mientras conducía su coche.

Según lo que informó el periodista Gastón Marote, el cantante tuvo una polémica actitud tras ser detenido por inspectores de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires para una prueba de alcohol en sangre. Dicho incidente tuvo lugar apenas horas después de presentarse en el mítico recinto ubicado en la zona céntrica.

.

"Juanse se tornó violento con inspectores de transito porque le secuestraron el auto luego de que el test de alcoholemia le diera positivo (0,76grs) a las 3:00 de la mañana en Av. Del Libertador y Arias", escribió el periodista.

De todos modos, aclaró sobre la situación que vivió el ex líder de "Los Ratones Paranóicos": "Al llegar la Policía de la Ciudad se calmó y se fue a pie". El ex participante de "MasterChef Celebrity" no se expresó en sus redes sociales sobre lo ocurrido ya que se centró en compartir contenido sobre su paso por el Luna Park.