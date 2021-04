La tercera noche del repechaje de "MasterChef Celebrity 2" tuvo como desafío el trabajo en duplas. Sin embargo, el trabajo en equipo no fue lo que generó problemas entre los participantes.

A pesar de estar en diferentes equipos, Juanse y Daniel Aráoz protagonizaron un inesperado cortocircuito mientras cocinaban en el certamen. Mientras el líder de "Los Ratones Paranoicos" recibía los consejos de Germán Martitegui, el actor comenzó a hacer sus típicas reacciones ante las cámaras.

.

Si bien sus sorpresivos gritos nunca molestaron a nadie, Juanse demostró lo contrario en esta oportunidad. "No puede gritar todo el tiempo. Yo voy a pedir la descalificación", disparó el cantante. En el detrás de escena agregó: "A Daniel lo tengo adelante entonces no escucho (a Martitegui) lo que me dice".

"¿¡Dónde están las tazas!?", exclamó Aráoz y así aumentó el malestar de Juanse, quien acotó: "Grita de una manera, es increíble".

En las cocinas más famosas del mundo, Sol Pérez, Mariano Dalla Libera, Cae y Hernán "El Loco" Montenegro también continúan buscando su boleto de retorno a la competencia. Mientras que Flavia Palmiero y Fernando Carlos ya subieron al balcón para esperar a la gala del domingo.