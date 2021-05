A partir de su exitosa participación en "MasterChef Celebrity 2", Juanse se volvió una gran figura por fuera del universo de la música y del rock. Sin embargo, el cantante de "Ratones Paranoicos" sorprendió a todos con una inesperada anécdota junto a Mick Jagger, artista de los "Rolling Stone".

Invitado al programa de Andy Kusnetzoff, el participante del reality gastronómico recordó una tremenda historia junto al vocalista británico sobre cuando trató de conquistar a su pareja, Julie.

“¿Es verdad que Jagger preguntó por tu mujer?”, comenzó el conductor de "PH: Podemos Hablar". “No hablemos de eso”, sorprendió el músico a los demás invitados, Carmen Barbieri, Sofía Zámolo y los humoristas Martín "Campi" Campilongo y Roberto Moldavsky.

Los invitados de "PH: Podemos Hablar".

“Estaba mi mujer con una amiga y cae este muerto. La vio a Julie y se saludaron”, explicó con mucha ironía frente a las cámaras. Jagger decidió aumentar la intensidad, por lo que se dirigió a la recepción del hotel en el que estaban y averiguó el teléfono y la habitación en la que estaba hospedada.

.

El artista contó que se encontraba acostado junto a su pareja y de la nada sonó el teléfono. Juanse atendió y del otro lado de la línea estaba nada más y nada menos que Mick Jagger. “Hello, ¿is Julie there?” (”Hola, ¿está Julie ahí?”), preguntó el cantante, a lo que Juanse aseguró que sonaba como "Ante Garmaz”.

Juanse, los "Ratones Paranoicos" y los "Rolling Stone".

“Is the Rolling Stone’s singer” (”Soy el cantante de los Rolling Stones”), recordó el cantante sobre la consulta de Jagger. “Le dije ´Te voy a matar´”, aseguró el cantante de "Ratones Paranoicos". Sin embargo, la tensión disminuyó ya que se dio cuenta, los llamó y fueron los dos a estar un rato con él.

“¿Se te pasó?”, interrogó Andy y la respuesta dejó a todos con la boca abierta. “A mí se me pasó, pero a él, no. Él se enojó. Lo peor de todo es que yo me había hecho un poco amigo de Keith, y se armó el grupo de Keith Richards contra el grupo del otro. Se salvó de que le haga yo una grieta”.