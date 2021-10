En un nuevo programa de “Seres Libres”, que se emite por Crónica HD todos los viernes a las 22, Juanse, conocido por ser cantante de "Ratones Paranoicos" y en el último tiempo ganar popularidad por "MasterChef Celebrity 2", se confesó con Gastón Pauls sobre sus adicciones y los problemas que tuvo en su vida personal y profesional.

El líder repasó los malos momentos que vivió, habló de su espiritualidad que lo ayuda a mantenerse a salvo y contó cómo fue que Luis Alberto Spinetta fue su ángel guardián antes de fallecer.

"Tuve muchas experiencias y llegué a ser una gran autoridad de la oscuridad. La problemática en el caso particular nuestro se relaciona mucho con el éxito, con el bienestar económico, con la entrega absoluta de tu persona, de tu humanidad a tomar la decisión de darle prioridad a eso. Es lo que te aleja absolutamente de la luz", comenzó diciendo hablando de sus adicciones y momentos malos como si se trataran de demonios.

Luego, hizo un análisis social, describiendo que todo parece creado para que el mal triunfe: "En la Edad media ya se hablaba sobre el hecho de que la existencia del mal, de satanás, era un hecho. Muchos teólogos explicaban que la especialidad de ese ser es hacernos creer que no existe y que todo lo logramos nosotros, o sea que todo lo que hacemos, lo hacemos por nuestros propios medios. Ahí es donde empieza el gran engaño donde se termina adorando".

También contó que a pesar de sus problemas con las drogas, siempre se mantuvo activo musicalmente: "Desconociendo lo que pasó después, uno daba todo. En ese aspecto Dios también nos observa, dice y éste está hecho pelota, pero brinda todo. Lo peor que nos puede pasar es dejar de ejercer nuestro oficio, porque todo el mundo que interpreta en la generalidad, de ese mundo de consumo, que hay que cambiar totalmente, no hago más esto rock and roll. Yo hago las mismas canciones, pero ahora ofrezco mi estado de lucidez".

Luego contó qué sucedió la primera vez que consumió y cómo la sustancia es un problema social: "La sensación es fabulosa. Fue en el año 81. Pero porque era por diversión, socialmente apareció una problemática que cambió todo, que fue el hecho de inyectarla en la sociedad para que trabaje, para que no haga nada".

De todas formas, cuenta que no se dio cuenta el mal que le provocaba hasta ver el daño en sus seres queridos: "No me di cuenta nunca de que era una problemática. Solo me di cuenta cuando vi a toda mi familia sufriendo, mi mujer, mis hijos, después de muchos años".

Y contó el momento en el que su mujer, Juli, y su amigo e ídolo, el "Flaco" Spinetta lo ayudaron a salir.

"A mí me ha ayudado mucho haber estado en contacto con personas que realmente han dado todo por mí, Juli, Luis alberto, ellos se confabularon para que yo salga de todo. Luis alberto me invitaba al estudio, yo iba siempre los miércoles, comíamos con él, pero cuando Yuli empezó a notar que había un problema, se pusieron en contacto", narró.

Luis Alberto Spinetta, gran ayuda para Juanse.

Y detalló: "Luisito la llamó y le dijo 'quedate tranquila, dejámelo a mí'. Fui como todos los días al estudio a comer. Me abrió un tubo de vino, me lo puso ahí, empezamos a hablar. Su plan era hacerme entrar para mostrarme lo diferente que yo había sido al llegar al estudio y como estaba en ese momento en que él me iba a empezar a hablar. Yo lo percibí desde que había salido de casa, entonces no hubo más nada que hablar".

.

"Un poco tiempo después se enfermó y a mí eso me marcó, fue antes y después para mí", contó sobre la muerte de su amigo, el 8 de febrero de 2012.

Finalmente contó qué signfica la cocaína para él: "Te vacía el alma, es todo muy gracioso, todo muy divertido. Lamentablemente el 80% del resultado final de la experiencia es negativa, porque desarma a la familia, aparte de toca un sector del cerebro que es donde habita todo lo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo por negar".

Y cerró con una reflexión terrible: "El tipo que tiene en sus manos el botón rojo bajo ese estado podría apretarlo tranquilamente porque sentiría placer de explotar".

Mirá el video de Juanse hablando sobre su adicción a la cocaína y cómo lo ayudó Luis Alberto Spinetta