Tras nueve meses de reemplazo durante la pandemia, Juana Viale abrió el último programa de su abuela, Mirtha Legrand, a puro baile, risas e insultos y, cómo no podía faltar, invitó a la mesa a su compinche del año, Jimena Monteverde, y recordó sus idas y vueltas más graciosas.

"¿Jimena no va a venir a laburar hoy?", comenzó entre risas la actriz al presentar los momento más icónicos del programa. De esta forma entró en escena la cocinera con una copa en mano y un plato de bocaditos dulces.

Juana y Jimena forjaron una amistad fuera de sus chicanas en televisión.

"Pero yo tenía ganas de algo salado", comentó Juanita a lo que Jimena contraatacó: "Pero tengo la cocina cerrada". Para continuar chicaneando, la conductora invitó a la chef a sentarse en la mesa que sirvió durante todo el año y previamente había sido invitada por la Chiqui: "Vení, sentate, que nunca te pudiste sentar. Compartamos la mesa. Este va a ser tu único momento. Si viene la abuela no te va a invitar".

Entre risas, Viale destacó todos los momentos cómicos de Monteverde en el programa, ya sea cuando le dio una hamburguesa de carne cuando sabe que es vegetariana o cuando manifestó que estaba "alcoholizada" cuando Mirtha cenó con Juanita.

Las risas entre la conductora y la chef.

A pesar de todas las bromas, las dos mujeres reconocieron su amistad, buena relación y Jimena le dijo unas cálidas palabras a la conductora: "Gracias a vos la gente me descubrió de otra manera. Me dieron un lugar que hace mucho vengo buscando. No cualquier persona se banca los chistes. Sos una persona muy segura de sí misma, una persona muy normal. La gente va a aprender a quererte mucho. La mesa es tuya".

