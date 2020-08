Como cada domingo desde que remplaza a su abuela, Juana Viale dio inicio a "Almorzando con Mirtha Legrand", pero antes de arrancar formalmente con las preguntas a sus invitados, la conductora contó una desesperante situación que vivió y que incluso la hizo demorar para llegar al canal.

Ante la atenta mirada de Manuel Wirtz, Toti pasman, Sol Pérez y Gabriel Oliveri, la actriz relató que fue testigo de un triste momento. Mientras estaba en su auto, vio como un joven pedía ayuda con su perrita en brazos ya que la habían atropellado. Por ese motivo la artista decidió brindar su ayuda y llevarlo a la veterinaria.

"Estas situaciones son tan feas. El auto pasó a altas velocidades y no paró. A esa persona le deseo también lo mejor. Un beso a Gonzalo…", contó Juana. Y agregó angustiada: "Después lo llevé a su casa… Fue una situación que ahora la estoy pensando. Fue a la mañana, no sabía qué hacer, bajé a la veterinaria, entré y allí pregunté por una urgencia. Me dijeron ‘No, ahora vamos a hacer una llamada…’. Y la situación no era para preguntar si había alguien".

Indignada por lo acontecido, concluyó: "Después a Gonzalo lo llevé a su casa con su perrita fallecida. Lo más amoroso fue que mi hijo Alí, porque el cuadro era complejo, le dijo ’no te preocupes porque mi perro que también se murió lo va a cuidar’. Era muy surrealista, la compasión de los niños es muy grande".