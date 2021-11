El escándalo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez llegó a casi todos los medios argentinos y fue el tema obligado para hablar durante semanas. De todos modos, esto no fue así en el programa que conduce Juana Viale, en remplazo de su abuela, ya que la conductora dio a conocer los motivos por los cuales no le parece correcto referirse a esa polémica en "Almozando con Mirtha Legrand".

En diálogo con "Implacables", el ciclo que conduce Susana Rocasalvo, la presentadora explicó que le ofrecieron incluir a personajes involucrados en el revuelo que se generó, pero que ella prefirió no aceptar. “Me dijeron de invitar a personas para hablar del tema, pero a mí, honestamente, no me interesa”, le respondió al cronista Diego Bouvet.

Juana Viale considera que el conflicto entre la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara genera violencia.

Luego, la nieta de Mirtha Legrand, explicó el motivo de su decisión: “Me parece que acá no se está hablando del caso más importante de este trinomio que es el hombre. No sé si dijo que estaba separado, no me interesa el tema, pero no me gusta la violencia".

Además, ante la gran cantidad de insultos que la gente publicó en las redes sociales sobre la expareja de su hermano, Nacho Viale, agregó contundente: “No creo que haya ni buenos ni malos, y no me parece lindo lo que sucede, de apuntalar a alguien”.

Así, tambíen empatizó con Suárez por su rol de madre y manifestó que no le agrada el trato que se le dio al tema en los medios: “Además de ser mujer, es madre, tiene niños en el colegio… Hay un montón de temas que la frialdad de la tele a veces se olvida de todo ese entorno”.

¡Mirá lo que dijo Juana Viale sobre el revuelo entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez!