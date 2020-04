A partir del dictado de la cuarentena obligatoria por parte de las autoridades nacionales, Mirtha Legrand decidió ausentarse de sus programas para preservar su salud ante la pandemia de coronavirus y su lugar en la conducción lo ocupa desde hace casi un mes su nieta Juana Viale. En el almuerzo de este domingo de pascua, la joven actriz no pudo evitar emocionarse por la delicada situación que afronta el país y se quebró al aire.

Luego de una breve comunicación telefónica con la diva, Juana despidió a su abuela y reflexionó frente a la cámara el contexto de riesgo que viven las personas mayores y por eso valoró el trabajo de la producción para poder continuar con la emisión del ciclo sin su conductora estrella.

.

"Yo quiero agradecer, porque mi abuela me dijo ‘estás muy bien, estás muy linda’, pero todo este programa y todos los que hice desde hace un mes, no los podría hacer sin todo el equipazo que tengo de producción atrás que se encargan, primero de que vengan las personas, que no es fácil porque no quieren salir de sus casas", destacó la actriz.

Juana Viale junto a los invitados de este domingo.

Y agregó: "Todo esto no podría ser sin todo el equipazo que tengo atrás, así que muchas gracias a todos". Antes de comenzar con los mensajes comerciales, Juana se quebró y con la emoción a flor de piel reconoció: "Yo no sé si es la edad, pero estoy re emocionada por todo. Voy a tomar un traguito de agua".