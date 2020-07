"¿Cómo está Mirtha?", le preguntó este domingo al mediodía Marcelo Polino a Juana Viale tras ser invitado a los legendarios almuerzos televisivos de la pantalla chica que ahora la actriz lleva a cabo. Pero aquella consulta desencadenó la indignación de la conductora.

"Está bien... está triste... Hace una semana falleció el marido de mamá (Marcos Gastaldi) y es durísimo porque se sumó a lo de Sofía Neiman en febrero. También falleció Juan, un amigo rosarino de ella que es el marido de Andrea Garrone, entonces, viene todo muy duro", manifestó la presentadora de "Almorzando con Mirtha Legrand".

Enseguida, Juana comparó los solitarios entierros de su círculo familiar con el del delincuente que murió tras robarle a un jubilado en Quilmes. "Me da un poco de bronca cuando fueron a enterrar al ladrón que le quiso robar al jubilado. Había tres cuadras de autos haciendo el velatorio. Parece como medio... Me dan ganas de putear, pero no lo hago", expresó.

Y agregó convencida: "Me parece que hay mucha gente haciendo tanto esfuerzo, teniendo que despedir persona. queridas sin estar y de repente ves una cola de cuatro cuadras y da bronca, pero es la Argentina y la realidad no siempre es equitativa para todos".

.

En la última semana la agenda de los medios estuvo marcada por el caso de Jorge Ríos, un jubilado de 71 años que le disparó a un ladrón llamado Franco Martín "Piolo" Moreyra luego de que ingresara con otras cuatro personas a robarle a su hogar de Quilmes. Tras el fallecimiento del delincuente, la barra brava del Club Atlético Quilmes lideró un concurrido entierro.