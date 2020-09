En medio de la pandemia de coronavirus, son varias las celebridades de la farándula argentina que decidieron radicarse en Uruguay por lo que reste de la cuarentena. Entre ellos se encuentran Susana Giménez, Oscar "El Negro" González Oro y ahora se suma a la lista Juana Viale.

Según revelaron en " Intrusos", la nieta de Mirtha Legrand fue vista en la embajada del país vecino junto a su hermano Nacho Viale para comenzar a tramitar la residencia uruguaya. Incluso desde el ciclo aseguraron que la conductora está en la búsqueda del colegio para sus hijos.

Sin embargo, el rumor ya estaba instalado y Juanita decidió romper el silencio para revelar cuáles son sus planes en el exterior. En cuanto a los chimentos sobre su partida, en una nota con "Implacables", manifestó: "Si me quiero ir lo comunicaré, no tengo nada que ocultar. No sé por qué empezaron a decirlo por todos lados".

En ese sentido aclaró: "Puede ser que me vaya, pero no me voy a ir ahora, tengo la responsabilidad de un trabajo acá, tengo mis hijos en la escuela sin ir a la escuela, tengo una casa, no me voy a ir a ningún lado por ahora".