Su enemistad con Jorge Rial la definió hace años cuando el periodista difundió en los medios unas fotos de cuando estaba embarazada y a los besos con Martín Lousteau en un auto. Aquel hecho hizo que Juana Viale marque un antes y un después con el comunicador como así también con los ciclos de espectáculos.

Con el paso del tiempo la herida de la nieta de Mirtha Legrand sigue abierta y sus sentimientos con el conductor de " Intrusos" siguen siendo los mismos. Así lo dio a conocer en "Verdad/Consecuencia", el ciclo conducido por Luciana Geuna y Maru Duffard en "TN".

.

Cuando las periodistas le mostraron una fotografía del padre de More Rial, Juana opinó: "Me parece que podría ser un buen político porque dice, desdice".

"¿Porque sabe mentir?", le consultó Geuna. A lo que Viale acentuó: "Por ahí, no lo conozco".

.

"Es una persona muy... ¿cómo decirlo sin que sea un titular? Es una persona que a mí me hizo mucho mal, me hizo mucho daño, con intención. Entonces es una persona que no está dentro de las personas que pudiera creer o querer", explicó la actriz.

Esta no es la primera vez que la presentadora televisiva lanza una dura opinión sobre Rial. En 2019 Juana sostuvo luego de que el comunicador la criticara tanto a ella como a su mamá Marcela Tinayre y a su hermano Nacho Viale: "¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada? Eso es leche podrida. Hace años que sucede. Es más de lo mismo".